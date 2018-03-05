Клиенты отказываются покупать дом, как только узнают, что в нем снимали порно

Линда Фейн собиралась купить шикарный особняк площадью 390 квадратных метров на территории общей площадью 5,2 тыс. метров в Пэрадайз-Вэлли, Аризона. Причём недвижимость могла обойтись покупательнице в копеечку — $1,8 млн, — если бы она случайно не узнала о порнографическом прошлом дома, сообщает Life.ru со ссылкой на New York Post.

Выяснилось, что особняк с четырьмя спальнями использовался для порносайта Wifey’s World, который был основан ещё в 1998 году Кевином и Сандрой Оттерсон. Именно они по документам раньше владели выставленным на продажу домом.

Причём покупательнице лишь сообщили, что прежние владельцы работали в сфере развлечений. Впрочем, в Аризоне нет закона, который бы обязывал риелторов раскрывать полную информацию по недвижимости.