Директор «Аквариума» призвал поставить за Гребенщикова свечку: он в реанимации

Ранее стало известно, что Гребенщиков попал в реанимацию в Петербурге с воспалением легких.

«Спасибо за беспокойство. Однако лучший способ действий при этом – это помолиться о здравии или свечку пойти поставить», — сказал Ландэ, отвечая на вопросы журналистов.