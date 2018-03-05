Директор «Аквариума» призвал поставить за Гребенщикова свечку: он в реанимации
5 марта 2018 г., 13:41
Директор группы «Аквариум» Максим Ландэ призвал «поставить свечку» за лидера коллектива Бориса Гребенщикова.
Ранее стало известно, что Гребенщиков попал в реанимацию в Петербурге с воспалением легких.
«Спасибо за беспокойство. Однако лучший способ действий при этом – это помолиться о здравии или свечку пойти поставить», — сказал Ландэ, отвечая на вопросы журналистов.
При этом он не стал комментировать состояние музыканта.