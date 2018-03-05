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  • Директор «Аквариума» призвал поставить за Гребенщикова свечку: он в реанимации

Директор «Аквариума» призвал поставить за Гребенщикова свечку: он в реанимации

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Борис Гребенщиков.

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Директор группы «Аквариум» Максим Ландэ призвал «поставить свечку» за лидера коллектива Бориса Гребенщикова.

Ранее стало известно, что Гребенщиков попал в реанимацию в Петербурге с воспалением легких.

«Спасибо за беспокойство. Однако лучший способ действий при этом – это помолиться о здравии или свечку пойти поставить», — сказал Ландэ, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он не стал комментировать состояние музыканта.

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