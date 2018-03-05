Евгений Осин женится

Причем многие не поверили в это, но анализ теста ДНК расставил все по своим местам и подтвердил, что Осин действительно является биологическим отцом девочки. И вот теперь он планирует стать и официальным отцом Насти. Осин сказал: «Я очень люблю Настю и хочу удочерить. Правда, в нашей стране данный процесс – бюрократически сложный, придется собрать кучу документов. Ускорить дело поможет процедура оформления законного брака с мамой Насти. И я готов жениться на Лене. Она – близкий мне человек», пишет 7d.org.ua.