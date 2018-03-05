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Евгений Осин женится

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Евгений Осин

ФОТО: официальный сайт Евгения Осина

В феврале страдающий от алкоголизма Евгений Осин признался, что у него есть 12-летняя дочь Анастасия Годунова, наличие которой он не афишировал. 

Причем многие не поверили в это, но анализ теста ДНК расставил все по своим местам и подтвердил, что Осин действительно является биологическим отцом девочки. И вот теперь он планирует стать и официальным отцом Насти. Осин сказал: «Я очень люблю Настю и хочу удочерить. Правда, в нашей стране данный процесс – бюрократически сложный, придется собрать кучу документов. Ускорить дело поможет процедура оформления законного брака с мамой Насти. И я готов жениться на Лене. Она – близкий мне человек», пишет 7d.org.ua

 

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