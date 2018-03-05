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  • Ученые составили список из пяти лекарств, приводящих к инсульту или сердечному приступу

Ученые составили список из пяти лекарств, приводящих к инсульту или сердечному приступу

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Таблетки. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Представители науки рассказали, какие медицинские препараты могут стать причиной неожиданного инсульта либо проблем с сердцем.

Представители науки в области медицины в ходе проведения эксперимента выяснили, что наиболее популярные во всем мире лекарства с обезболивающим и противовоспалительным эффектом могут спровоцировать опасный сердечный приступ или развитие инсульта, пишет Menslife.com

В списке таких лекарств оказался нестероидный ибупрофен (особенно популярный в педиатрии), диклофенак, напроксен, на первый взгляд безобидная мефенамовая кислота, а также синтетический целекоксиб. 

Чтобы получить информацию, эксперты внимательно изучили здоровье 56 тыс. лиц, у которых повышено артериальное давление. В итоге выяснилось, что 1 человек из 329 исследуемых людей принимал время от времени ибупрофен, после чего с ним случился приступ (сердечный) или развился инсульт.

У лиц, периодически принимавших целекоксиб, статистика еще хуже – перечисленные выше проблемы со здоровьем происходили у одного и 104 человек. 

Нестероидный противовоспалительный диклофенак становился причиной неожиданного приступа или появления инсульта у одного из 244 людей, а напроксен – один случай из 214 исследуемых пациентов.

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