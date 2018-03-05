56-летняя жена сама родила дочь 78-летнему Эммануилу Виторгану

После слухов о том, что завести своего ребенка чете Виторган помогла суррогатная мать, журналисты «Комсомольской правды» позвонили самой Ирине. Однако ее не оказалось дома, а человек, взявший трубку категорически отверг версию о причастности посторонней женщины к рождению ребенка.

«Нет, она сама родила, извините», – заявили на том конце провода и оборвали разговор.

Репортерам сайта «7Дней» повезло больше. Им удалось узнать подробности о дочери Виторгана из первых уст. «Мы с Эммочкой давно мечтали, думали о ребенке. Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем. Пришлось ждать почти 20 лет, чтобы решить их», – рассказала жена актера.

Супруги продумали все детали еще до рождения девочки, даже выбрали имя. «Когда я прочитала, что значит Этель – благородная – то поняла, что мы с выбором имени попали в точку: Эммануил у нас такой благородный, а дочка похожа на него – такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же, как у Эммочки носик, губки и лобик. Лобик у нее такой же, как у ее племянника Платона – мы это еще на УЗИ заметили», – поделилась сокровенным Ирина.

По ее словам, девочка очень спокойная и воспитанная. «Практически не плачет – поест и спит. Когда везли ее из роддома, она всего один раз всплакнула и быстро успокоилась. Конечно, мы бесконечно счастливы», – заявила Ирина Млодик.