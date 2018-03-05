Самый скандальный наряд «Оскара»: вот в чем пришел американский фигурист!
5 марта 2018 г., 12:23
Бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнхчане 28-летний Адам Риппон посетил американскую кинопремию.
Фигурист нехило эпатирует публику и вне спорта. После Олимпийских игр в Сочи он признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, а теперь своеобразно самовыразился и в кинотусовке.
Риппон стал гостем самой престижной кинопремии — 90-й церемонии вручения наград "Оскар", и вместо традиционного смокинга предпочел наряд с деталями и кожаных ремней, чем привлек внимание модников со всего мира.
Известно, что разработал эпатажный лук Джереми Скотт — креативный директор Moschino.