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Самый скандальный наряд «Оскара»: вот в чем пришел американский фигурист!

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ФОТО: A.M.P.A.S./SIPA/A.M.P.A.S./SIPA/Scanpix

Бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнхчане 28-летний Адам Риппон посетил американскую кинопремию.

Фигурист нехило эпатирует публику и вне спорта. После Олимпийских игр в Сочи он признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, а теперь своеобразно самовыразился и в кинотусовке.

Adam Rippon

ФОТО: USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

Риппон стал гостем самой престижной кинопремии — 90-й церемонии вручения наград "Оскар", и вместо традиционного смокинга предпочел наряд с деталями и кожаных ремней, чем привлек внимание модников со всего мира.

Adam Rippon ja Mirai Nagasu

ФОТО: A.M.P.A.S./SIPA/A.M.P.A.S./SIPA/Scanpix

Известно, что разработал эпатажный лук Джереми Скотт — креативный директор Moschino.

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