Родившийся на Филиппинах «мальчик-единорог» потряс мир

Его внешность стала сюрпризом и для акушеров, и для матери, так как во время беременности УЗИ не выявило никаких патологий. Об этом пишет Daily Mail.

Черепно-мозговая грыжа на голове сделала мальчика похожим на единорога. Но, как обещают врачи, это эстетическое несовершенство продлится недолго. Ребенку повезло: опухоль, похожая на рог, которая образовалась в результате врожденного порока развития черепа, не задела мозг и оказалась доброкачественной.

Поэтому со временем малышу уберут ее хирургическим путем.

Для справки:

Такая патология называется энцефалоцеле. По статистике, с ней рождается один из пяти тысяч младенцев.

В зависимости от размеров и локализации она сопровождается различными симптомами. Однако у этого ребенка, к счастью, все ограничилось эстетическим несовершенством.