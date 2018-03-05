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  • Родившийся на Филиппинах «мальчик-единорог» потряс мир

Родившийся на Филиппинах «мальчик-единорог» потряс мир

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Новорожденный ребенок.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Необычный малыш появился на свет в одной из филиппинских больниц. 

Его внешность стала сюрпризом и для акушеров, и для матери, так как во время беременности УЗИ не выявило никаких патологий. Об этом пишет Daily Mail.

Черепно-мозговая грыжа на голове сделала мальчика похожим на единорога. Но, как обещают врачи, это эстетическое несовершенство продлится недолго. Ребенку повезло: опухоль, похожая на рог, которая образовалась в результате врожденного порока развития черепа, не задела мозг и оказалась доброкачественной.

Поэтому со временем малышу уберут ее хирургическим путем.

Для справки:

Такая патология называется энцефалоцеле. По статистике, с ней рождается один из пяти тысяч младенцев.

В зависимости от размеров и локализации она сопровождается различными симптомами. Однако у этого ребенка, к счастью, все ограничилось эстетическим несовершенством.

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