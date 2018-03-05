Родившийся на Филиппинах «мальчик-единорог» потряс мир

Необычный малыш появился на свет в одной из филиппинских больниц.
Его внешность стала сюрпризом и для акушеров, и для матери, так как во время беременности УЗИ не выявило никаких патологий. Об этом пишет Daily Mail.
Черепно-мозговая грыжа на голове сделала мальчика похожим на единорога. Но, как обещают врачи, это эстетическое несовершенство продлится недолго. Ребенку повезло: опухоль, похожая на рог, которая образовалась в результате врожденного порока развития черепа, не задела мозг и оказалась доброкачественной.
Поэтому со временем малышу уберут ее хирургическим путем.
Для справки:
Такая патология называется энцефалоцеле. По статистике, с ней рождается один из пяти тысяч младенцев.
В зависимости от размеров и локализации она сопровождается различными симптомами. Однако у этого ребенка, к счастью, все ограничилось эстетическим несовершенством.
Seven-week-old baby has a 'horn' growing from his head https://t.co/lyM3aAzUNm— Daily Mail Online (@MailOnline) March 2, 2018