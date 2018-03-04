Букмекеры назвали возможного победителя «Евровидения-2018»
4 марта 2018 г., 22:04
Букмекеры сделали ставки на победителей конкурса «Евровидение-2018». Рейтинг опубликован на сайте Eurovisionworld, сообщают РИА Новости.
На первом месте оперная певица из Эстонии Элина Нечаева, которая представит страну с песней La Forza на итальянском языке.
Вторую строчку заняла Болгария, представителя которой объявят лишь 12 марта.
На третьем месте певец из Чехии Миколас Йозеф, который выступит на конкурсе с песней Lie To Me.
Представительница России Юлия Самойлова заняла восьмое место. Сообщается, что песню на конкурс россиянка представит в марте.
«Евровидение-2018» пройдет в Португалии. В нем примут участие представители 43 стран. Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал — 12 мая.