Букмекеры назвали возможного победителя «Евровидения-2018»

На первом месте оперная певица из Эстонии Элина Нечаева, которая представит страну с песней La Forza на итальянском языке.

Вторую строчку заняла Болгария, представителя которой объявят лишь 12 марта.

На третьем месте певец из Чехии Миколас Йозеф, который выступит на конкурсе с песней Lie To Me.

Представительница России Юлия Самойлова заняла восьмое место. Сообщается, что песню на конкурс россиянка представит в марте.