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Кристина Орбакайте сообщила о состоянии здоровья Аллы Пугачевой

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Кристина Орбакайте в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

Певица рассказала о самочувствии мамы. На протяжении месяца ходят слухи о том, что Алла Пугачева сделала операцию по уменьшению желудка, а потому стала столь резко худеть. Кристина Орбакайте пролила свет на эту историю.

Последнее время поклонники не устают восхищаться стройностью Аллы Пугачевой. Они поражены, как Примадонна избавилась от лишнего веса и теперь держит себя в тонусе. Сейчас артистка может позволить себе ультрамодные наряды, которые великолепно подчеркивают ее фигуру. Однако в конце января диетолог заявила в эфире одной из программ, что ей известен секрет похудения Пугачевой. По ее словам, певица сделала резекцию желудка и теперь ей придется постоянно следить за состоянием своего здоровья, пишет Starhit.ru.

Однако ни Пугачева, ни ее супруг Максим Галкин никак не отреагировали на подобное заявление. На всю историю пролила свет дочь Примадонны Кристина Орбакайте. Она заявила, что Алла Борисовна не делала никакой операции.

«Мама себя прекрасно чувствует. Мы только на днях дома вместе проводили уикенд», - заявила артистка.

 

С Днем рождения,Игоряша.Будь счастлив!!!

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Летом Максим Галкин сделал фотографию с пляжа Юрмалы. Пока его супруга принимала солнечные ванны в черном купальнике без бретелек, он решил заснять ее и показать поклонникам. Однако Примадонна увидела публикацию мужа и даже оставила комментарий. «Больше так не делай! На первый раз прощу, на второй получишь по полной программе. Спасибо, что не в «белых тапочках», - написала Алла Борисовна. Фото Аллы Пугачевой в купальнике взорвало Сеть

 разговоре с корреспондентами издания «Собеседник» Орбакайте не стала раскрывать секрет избавления от лишнего веса Пугачевой. Диетолог, которая уверена в операции, считает, что Примадонна резко похудела. Она переживает за ее состояние, так как это может резко отразиться на ее самочувствии. Судя по всему, здоровье певицы действительно вне опасности, а потому она сейчас вовсю готовится к традиционному празднику, связанному с началом весны.

«Раньше мы ходили по Москве: всем прохожим дарили желтые цветы. А потом оседали в каком-то уютном местечке. Сейчас все изменилось. Теперь для нас каждый раз сюрприз, где будем праздновать. Иногда отмечаем в доме, иногда – в ресторане. Тон задается буквально за день до даты. Пока нам мама ничего по этому поводу не говорила. Но скажет обязательно: отказываться от своей традиции она не будет», - рассказала Кристина Орбакайте.

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