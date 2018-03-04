понедельник, 5 марта 2018 г.
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  • Внук-эстонец признается бабушке, что он транссексуал. Такого ответа мудрой женщины никто не ожидал

Внук-эстонец признается бабушке, что он транссексуал. Такого ответа мудрой женщины никто не ожидал ВИДЕО!

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ФОТО: ERR

Во время финального концерта Eesti Laul 2018 в перерывах между выступлениями артистов зрителям показывали юмористические клипы на злободневные темы. Вот какой может быть разница между поколениями... 

В одном из роликов по сюжету актер Отт Сепп приходит к родной бабушке с целью сказать ей о том, что он транссексуал. Мужчина некоторое время мнется, но в какой-то момент решается сказать бабушке об этом. 

Ответ бабушки - поразительный. В это и есть развязка всего видео. Скорее смотрите!

Транссексуальность — состояние, при котором гендерная идентичность человека противоположна приписанному при рождении полу. Транссексуальные люди часто испытывают тяжелый психологический дискомфорт от несоответствия своего самоощущения социальным ожиданиям. 

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