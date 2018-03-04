Звезда «Битвы экстрасенсов» едва не умерла при родах

Роды у Ясевич проходили под контролем пятнадцати медицинских работников. Существовала опасность, что женщина потеряет слишком много крови. На случай ЧП пациентке даже доноров нашли. Кроме того, женщине нельзя было делать анестезию, пишет Life.ru.

"Я рожала без обезболивающих, — рассказала "СтарХиту" Елена. — Было невыносимо больно! Даже не знаю, с чем можно сравнить эти ощущения? Думала, что ударю акушерку ногой. Так кричала на неё, что потом извинялась. К счастью, недолго мучилась. Схватки начались около 11 утра, а родила в час дня".