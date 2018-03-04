Африканцы пожаловались, что китайские презервативы слишком маленькие

Для этого в Африку были завезены презервативы китайского производства, пишет Pure-t.ru.

Но многие мужчины жалуются, что изделия слишком маленькие для них.

«У молодежи теперь есть определенный презерватив, который им нравится, но мы их не производим. Мы импортируем презервативы из Китая и некоторые мужчины жалуются, что они слишком малы», — Дэвид Париренятва.

В самом Зимбабве нет собственного производства контрацептивов, страна вошла в пятерку крупнейших импортеров презервативов.

Глава китайской фабрики по производству контрацептивов Чжао Чуань в ответ на претензии ответил, что начнет изготавливать также презервативы большего размера.

Чуань отметил, что китайские мужчины на размер никогда не жаловались. Но пообещал провести исследование пенисов африканских мужчин, чтобы исправиться при производстве следующей партии.

Чжао добавил, что клиенты во всем мире имеют различные требования.

Так китайские мужчины предпочитают более тонкие презервативы, не беспокоясь о размере, в то время как клиенты в Северной Америке любят более мягкие контрацептивы.