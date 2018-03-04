Учительница вступила в интимную связь со школьником прямо на уроке

Выяснилось, что юноша только числится в частной школе, но обучается на дому — в удобное для него время к нему приходят нанятые учителя, сообщает Ridus.ru со ссылкой на «Фонтанку».

По данным издания, молодой человек не стесняется афишировать свои интимные отношения в Сети и позиционирует себя как профессиональный футболист.

По имеющейся у газеты информации, отец подростка работает в московской компании, занимающейся продажей нефти.

В настоящее время учительница находится под подпиской о невыезде, но обвинение ей пока не предъявлено. Заявление на нее в Следственный комитет подала мать мальчика, узнавшая о произошедшем на уроке.