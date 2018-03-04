Бориса Гребенщикова доставили в реанимацию

По данным телеканала "Санкт-Петербург", Борис Гребенщиков оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Сообщается, что ситуация носит серьезный характер, пишут Dni.ru.

Близкие певца не стали отрицать, что он был госпитализирован, однако назвали другую причину обращения к врачам. "Вчера (3 марта. – Прим. ред.) утром он попал в реанимацию. У него воспаление легких. Находится сейчас в сознании", – цитирует сайт "Комсомольская правда" друга Бориса Гребенщикова. режиссера Виктора Тихомирова.

"Спасибо за беспокойство. Лучший способ действий при этом – помолиться о здравии, свечку пойти поставить", – заметил директор группы "Аквариум" Максим Ландэ. Он, однако, не стал уточнять, почему артист попал в больницу.

Отметим, в Санкт-Петербург Борис Гребенщиков вернулся недавно – еще 1 марта у него было выступление в Челябинске. Следующий концерт назначен на 16 марта в его родном городе, а 18 марта – в Москве.

Согласно первоначальной информации, певец попал в больницу из-за проблем с сердцем, возникшим после шунтирования. Девять лет назад Бориса Гребенщикова прооперировали в Германии. Операция обошлась в 35 тысяч евро. Тогда музыкант принял решение говорить о состоянии своего здоровья как можно меньше.