Смотри: Алла Пугачева восхитила своими ногами на юбилее Вячеслава Зайцева
4 марта 2018 г., 13:13
Недавно известному кутюрье Вячеславу Зайцеву исполнилось 80 лет. Он отметил свой юбилей в театре Надежды Бабкиной в кругу коллег по шоу-бизнесу.
Известная певица Алла Пугачева ужаснула присутствующих своими ногами. Для торжественного мероприятия Примадонна выбрала полосатый черный пиджак, белую блузку и черные брюки. Поклонники Пугачевой в один голос заявили, что она выглядит просто потрясающие. Многие отметили стройные ноги звезды, пишет 7d.org.ua.