Смотри: Алла Пугачева восхитила своими ногами на юбилее Вячеслава Зайцева

Известная певица Алла Пугачева ужаснула присутствующих своими ногами. Для торжественного мероприятия Примадонна выбрала полосатый черный пиджак, белую блузку и черные брюки. Поклонники Пугачевой в один голос заявили, что она выглядит просто потрясающие. Многие отметили стройные ноги звезды, пишет 7d.org.ua.