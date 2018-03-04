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Смотри: Алла Пугачева восхитила своими ногами на юбилее Вячеслава Зайцева

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Алла Пугачева.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Недавно известному кутюрье Вячеславу Зайцеву исполнилось 80 лет. Он отметил свой юбилей в театре Надежды Бабкиной в кругу коллег по шоу-бизнесу. 

Известная певица Алла Пугачева ужаснула присутствующих своими ногами. Для торжественного мероприятия Примадонна выбрала полосатый черный пиджак, белую блузку и черные брюки. Поклонники Пугачевой в один голос заявили, что она выглядит просто потрясающие. Многие отметили стройные ноги звезды, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: instagram.com

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