Видео: поклонник Ольги Бузовой весом 200 кг сделал себе тату с ней
4 марта 2018 г., 14:44
В 2016 году ведущая «Дома-2» Ольга Бузова начала певческую карьеру и приобрела неимоверную популярность. Некоторые поклонники исполнительницы даже стали набивать себе тату с ней.
Медбрат Григорий Косяков из Красноярска просто без ума от Ольги Бузовой и набил себе на левом плече изображение с ней. Сам мужчина весит 200 кг и таким образом попытался привлечь внимание звезды. Он копит деньги на липосакцию и нуждается в финансовой поддержке, пишет 7d.org.ua.
Видео с Григорием Косяковым можно увидеть ЗДЕСЬ.