понедельник, 5 марта 2018 г.
Поклонник предъявил претензии не приехавшему в Таллинн Криду Репортаж из CatHouse
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Видео: поклонник Ольги Бузовой весом 200 кг сделал себе тату с ней

Видео: поклонник Ольги Бузовой весом 200 кг сделал себе тату с ней

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Скриншот видео

В 2016 году ведущая «Дома-2» Ольга Бузова начала певческую карьеру и приобрела неимоверную популярность. Некоторые поклонники исполнительницы даже стали набивать себе тату с ней. 

Медбрат Григорий Косяков из Красноярска просто без ума от Ольги Бузовой и набил себе на левом плече изображение с ней. Сам мужчина весит 200 кг и таким образом попытался привлечь внимание звезды. Он копит деньги на липосакцию и нуждается в финансовой поддержке, пишет 7d.org.ua.

Видео с Григорием Косяковым можно увидеть ЗДЕСЬ.

 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ