Видео: поклонник Ольги Бузовой весом 200 кг сделал себе тату с ней

Медбрат Григорий Косяков из Красноярска просто без ума от Ольги Бузовой и набил себе на левом плече изображение с ней. Сам мужчина весит 200 кг и таким образом попытался привлечь внимание звезды. Он копит деньги на липосакцию и нуждается в финансовой поддержке, пишет 7d.org.ua.