В эти минуты! У финалистов Eesti Laul идет последняя репетиция Смотрите галерею из Saku Suurhall
3 марта 2018 г., 15:05
Финал конкурса пройдет уже сегодня вечером, 3 марта, в концертном зале Saku Suurhall.
В эти минуты проходит последняя репетиция, где у артистов есть последняя возможность отшлифовать свои номера и подготовиться к вечернему шоу.
На этот раз за право представить Эстонию на «Евровидении» соревнуются и две русскоязычные участницы. Ника Прокопьева с песней «Knock Knock» выступит третьей, а фаворит конкурса Элина Нечаева с композицей «La forza» - седьмой.
Победитель конкурса будет определен путем совместного голосования профессионального жюри и телезрителей. У вас тоже есть шанс повлиять на выбор победителя!