Филипп Киркоров выступит в Таллинне с юбилейным шоу «Я»: мы разыгрываем билеты!

Изысканное, супер-технологичное шоу-спектакль стало беспрецедентным событием не только для российской, но и для мировой поп-сцены.

Хореографию для представления создал Тони Теста, работавший над легендарным шоу «Афродита» Кайли Миноуг. Костюмы для певца, наряду с российским кутюрье Валентином Юдашкиным, сделали представители итальянского дома моды Dolce & Gabbana и знаменитый американский дизайнер Грег Лорен. Специально для нового представления записано много нового музыкального материала. В то же время в программу вошли и легендарные хиты Филиппа Киркорова.