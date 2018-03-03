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Филипп Киркоров выступит в Таллинне с юбилейным шоу «Я»: мы разыгрываем билеты! Торопитесь! Супер-розыгрыш!

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Филипп Киркоров

ФОТО: Промо

25 марта в таллиннском ледовом холле Tondiraba король российской эстрады Филипп Киркоров в честь своего 50-летия представит грандиозное юбилейное шоу «Я» в постановке всемирно известного режиссера Cirque du Soleil маэстро Франко Драгоне.

Изысканное, супер-технологичное шоу-спектакль стало беспрецедентным событием не только для российской, но и для мировой поп-сцены.

Хореографию для представления создал Тони Теста, работавший над легендарным шоу «Афродита» Кайли Миноуг. Костюмы для певца, наряду с российским кутюрье Валентином Юдашкиным, сделали представители итальянского дома моды Dolce & Gabbana и знаменитый американский дизайнер Грег Лорен. Специально для нового представления записано много нового музыкального материала. В то же время в программу вошли и легендарные хиты Филиппа Киркорова.

ВНИМАНИЕ! Для своих читателей мы разыгрываем билеты на юбилейное шоу Филиппа Киркорова. Розыгрыш проходит на официальной странице Limon.ee в Facebook. Имя победителя мы объявим в четверг, 8 марта!

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