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  • Не справился со стыдом: актриса Яна Троянова ошарашила признанием о смерти сына

Не справился со стыдом: актриса Яна Троянова ошарашила признанием о смерти сына

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Яна Троянова

ФОТО: Instagram

Яна Троянова откровенно рассказала о смерти своего сына Николая. Актриса призналась, что предчувствовала его уход.

Троянова уверена, что на судьбу ее сына сильно влияли плохая наследственность и друзья. Также Яна призналась, что юноша употреблял запрещенные препараты, но свести счеты с жизнью он решил в трезвом уме.

«Уходил из жизни абсолютно трезвым, осознанно, что нас и ошарашило больше всего. Причиной стало кольцо событий, которое сомкнулось для него в смертельную петлю: серьезные конфликты с друзьями, девушкой, мной, бабушкой по отцу», – рассказала актриса.

Яна уверена, что это были не безвыходные ситуации. «Например, как-то Коля принес пиво своему дяде, брату отца, а тому пить нельзя – сделал этим больно бабушке. Он совершал неправильные поступки, осознав которые, не смог справиться со стыдом. Не знал, как дальше жить с самим собой», – отметила Троянова.

Смерть сына Яна предчувствовала и даже успела с ним попрощаться. «Он обсудил со мной все свои проблемы, повинился... Так мы и попрощались. Это случилось в последний совместный Новый год. Коля уже все предвидел, хотя насколько понимаю, еще не готовился. Произнес только: "У меня ощущение, что скоро умру...". Я ответила ему: "Я знаю", – поделилась артистка.

Незадолго до трагедии Трояновой мерещились голоса, а подсознание рисовало картину похорон. «Я была измотана и вышла со съемок с полным ощущением, что это все произойдет с моим сыном. Глухо, как из глубокого колодца, до меня доносилась информация: «Ты знаешь, что сын уйдет! Знаешь, где он будет похоронен!» Но тут же включалась голова: «Что за гон?» – вспомнила Яна.

Актриса предпочла отмахнуться от старших мыслей и уехала из дома в новогодние праздники вместе с мужем Василием Сигаревым. «Мы с Васей отъехали из дома всего на день, но я его спрашивала: »Почему думаю о том, что могила сына будет между его отцом и поэтом Борисом Рыжим?« А оказалось, той ночью Коля повесился», – цитирует «Караван историй» артистку.

На кладбище во время похорон Троянова осознала, что проследовавшие ее видения были картинками из будущего. «На кладбище вдруг Васе говорю: "Смотри!" Показываю на погост – Коля лежит рядом с отцом, а дальше по линии надгробие поэта Рыжего...» – вспомнила Яна.

Напомним, 20-летний сын Яны Трояновой погиб в 2010 году. Он совершил самоубийство. По словам сестры Яны Елены, Николай связался с плохой компанией и стал употреблять наркотики. Также женщина рассудила, что в племяннике проявились гены отца. Мужчина много выпивал и вел себя крайне агрессивно по отношению к близким.

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