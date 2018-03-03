В США математик вычислил, когда начнeтся третья мировая война

Математик из Колорадского университета Аарон Клаузет провел анализ открытых данных о вооруженных столкновениях между государствами начиная с XIX века. На основе этого он назвал предельные сроки начала третьей мировой войны. Об этом пишет журнал Science Advances.

По мнению американского ученого, периоды перемирия и фазы конфликтов в истории имеют очередность.

Он рассказал, что в своем исследовании рассматривал исторический отрезок с 1823 по 2003 год. За это время, по подсчетам математика, всего было 95 крупных конфликтов между странами мира. При этом Клаузет подчеркнул, что за период с 1940 по 2003 год случилось только пять из них, пишет Life.