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  • В США математик вычислил, когда начнeтся третья мировая война

В США математик вычислил, когда начнeтся третья мировая война

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Компьютер.

ФОТО: Scanpix

Благодаря разработанной компьютерной программе ученый выяснил, что крупный вооруженный конфликт может произойти примерно до 2150 года.

Математик из Колорадского университета Аарон Клаузет провел анализ открытых данных о вооруженных столкновениях между государствами начиная с XIX века. На основе этого он назвал предельные сроки начала третьей мировой войны. Об этом пишет журнал Science Advances.

По мнению американского ученого, периоды перемирия и фазы конфликтов в истории имеют очередность.

Он рассказал, что в своем исследовании рассматривал исторический отрезок с 1823 по 2003 год. За это время, по подсчетам математика, всего было 95 крупных конфликтов между странами мира. При этом Клаузет подчеркнул, что за период с 1940 по 2003 год случилось только пять из них, пишет Life.

Благодаря специально разработанной компьютерной программе, подсчитавшей все временные отрезки вооружtнных противостояний и паузы между ними, учeный пришeл к выводу: крупный конфликт может произойти примерно до 2150 года. Если же его прогноз окажется ошибочным, значит, по мнению исследователя, человечество достигло «нового мышления» и способно решать проблемы мирными путями.

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