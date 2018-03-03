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Известный дантист рассказал, как проще всего улучшить состояние и вид зубов

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ФОТО: Craig Robinson/PantherMedia / Craig Robinson

Известный австралийский дантист и тренер Льюис Эрлих поделился советами о том, как улучшить внешний вид зубов без дорогостоящих процедур. Главное, по его мнению, - это сбалансированный рацион, пишет Medikforum.

Тем, кто хочет иметь улыбку, близкую к понятию «белоснежная», в первую очередь нужно свести к минимуму потребление красящих эмаль напитков - чая, кофе, красного вина, колы и других газировок. Также, по словам Эрлиха, следует отказаться от соевого соуса.

В отношении ярких разноцветных овощей и фруктов специалист дал прямо противоположный совет: употреблять как можно чаще.

«Люди заблуждаются, оценивая продукты, которые, по их мнению, красят зубы. Клубнику и чернику, например, можно употреблять без всякого страха. Здоровая улыбка может быть лишь у того человека, чей рацион сбалансирован.

Крайне важно употреблять в пищу зелень, листовые салаты, овощи, говядину, курицу, рыбу, орехи, ягоды и кисломолочные продукты», - отметил дантист.

Эксперт уточнил, что приобретающая серовато-желтый цвет эмаль зубов часто является сигналом того, что организм недополучает кальций. Дефицит этого минерала ведет к истончению зубной эмали.

Для восстановления эмали на зубах Льюис Эрлих порекомендовал начинать свой день с такого блюда, как яичница с овощами.

Вместе с фруктами овощи содержат наиболее полный комплекс витаминов, необходимых для здоровья полости рта, в том числе и кальций.

Напомним, что другими пищевыми источниками кальция являются орехи, бобовые, молочные продукты, перемолотая скорлупа яиц, куриных или перепелиных. У любителей соленых продуктов, крепкого чая и кофе кальций из организма вымывается гораздо быстрее.

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