суббота, 3 марта 2018 г.
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  • Смотрите галерею с репетиции финала Eesti Laul: кто представит Эстонию на «Евровидении-2018»?

Смотрите галерею с репетиции финала Eesti Laul: кто представит Эстонию на «Евровидении-2018»? Красота-то какая!

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Уже сегодня вечером определится победитель конкурса Eesti Laul, который будет представлять Эстонию на «Евровидении-2018» в Португалии. 

Артисты уже опробовали сцену в Saku Suurhall, на которой они будут соревноваться в финале сегодня вечером.

На этот раз за право представить Эстонию на «Евровидении» соревнуются и две русскоязычные участницы. Ника Прокопьева с песней «Knock Knock» выступит третьей, а фаворит конкурса Элина Нечаева с композицей «La forza» - седьмой.

Победитель конкурса будет определен путем совместного голосования профессионального жюри и телезрителей. У вас тоже есть шанс повлиять на выбор победителя!

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