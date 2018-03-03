Смотрите галерею с репетиции финала Eesti Laul: кто представит Эстонию на «Евровидении-2018»?

Артисты уже опробовали сцену в Saku Suurhall, на которой они будут соревноваться в финале сегодня вечером.

На этот раз за право представить Эстонию на «Евровидении» соревнуются и две русскоязычные участницы. Ника Прокопьева с песней «Knock Knock» выступит третьей, а фаворит конкурса Элина Нечаева с композицей «La forza» - седьмой.