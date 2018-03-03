Смотрите галерею с репетиции финала Eesti Laul: кто представит Эстонию на «Евровидении-2018»? Красота-то какая!
3 марта 2018 г., 10:19
Уже сегодня вечером определится победитель конкурса Eesti Laul, который будет представлять Эстонию на «Евровидении-2018» в Португалии.
Артисты уже опробовали сцену в Saku Suurhall, на которой они будут соревноваться в финале сегодня вечером.
На этот раз за право представить Эстонию на «Евровидении» соревнуются и две русскоязычные участницы. Ника Прокопьева с песней «Knock Knock» выступит третьей, а фаворит конкурса Элина Нечаева с композицей «La forza» - седьмой.
Победитель конкурса будет определен путем совместного голосования профессионального жюри и телезрителей. У вас тоже есть шанс повлиять на выбор победителя!