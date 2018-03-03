У 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены родился ребенок

Супруги предпочитают воздерживаться от комментариев по поводу пополнения в семье. Однако 2 марта в интернете появилась информация, что у артиста и его жены родился первый общий ребенок. По некоторым данным, это дочь. Ее имя не сообщается.

При этом на странице Виторгана в Facebook 21 февраля был опубликован интригующий пост, в котором сообщалось о появлении на свет малыша. Жена артиста обратилась к знакомым с просьбой найти няню. «Да, у нас родился ребенок. Спасибо за поздравления», – подтвердила Ирина информацию StarHit. Отметим, ранее супруги не сообщали общественности, что готовятся к радостному событию.

Сейчас пользователи Сети поздравляют пару с пополнением. Не исключается, что Эммануил Виторган и Ирина Млодик решили прибегнуть к услугам суррогатной матери, следуя примеру других знаменитостей.