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Телеведущая Тутта Ларсен рассказала о предательстве мужа и потере ребенка

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Тутта Ларсен.

ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Теле- и радиоведущая Тутта Ларсен (настоящее имя Татьяна Романенко) рассказала, что забеременела в 24 года от своего первого мужа - гитариста Максима Галстьяна. Сначала она была очень счастлива, но вскоре начались серьезные проблемы.

На позднем сроке телеведущая узнала, что у ее еще нерожденного ребенка серьезные патологии развития. В это же время Ларсен стало известно о любовнице супруга. Медики прервали беременность, и теперь уже у женщины начали отказывать все органы. За время лечения муж пришел ее навестить только один раз. Их отношения закончились. Тутта Ларсен выстояла, вернулась к работе и сейчас воспитывает троих своих детей - Луку, Марфу и Ивана, пишет 7d.org.ua.

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