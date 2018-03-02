Телеведущая Тутта Ларсен рассказала о предательстве мужа и потере ребенка

На позднем сроке телеведущая узнала, что у ее еще нерожденного ребенка серьезные патологии развития. В это же время Ларсен стало известно о любовнице супруга. Медики прервали беременность, и теперь уже у женщины начали отказывать все органы. За время лечения муж пришел ее навестить только один раз. Их отношения закончились. Тутта Ларсен выстояла, вернулась к работе и сейчас воспитывает троих своих детей - Луку, Марфу и Ивана, пишет 7d.org.ua.