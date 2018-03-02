Друзья сняли видео, как открывают вино с помощью огня. Теперь мы знаем, как открывать бутылку точно нельзя

Житель американского штата Калифорния Лоуренс Гуо (на фото он в центре) решил распить бутылку вина со своим другом в субботу вечером, но столкнулся с проблемой: штопора под рукой не оказалось, пишет Medialeaks.

Парни не знали, что делать, и стали искать помощи на YouTube. Вы, наверное, и сами прекрасно об этом знаете, но лайфхаков о том, как открыть бутылку вина, там предостаточно. Например можно использовать для этого обычную туфлю.

Но для парней это было слишком скучно (или у них не было под рукой туфли), и они решили последовать другому способу и попробовали открыть бутылку зажигалкой. Вот как идеально всё выглядело в видеоинструкции: нужно было просто постепенно нагревать горлышко, и пробка должна была выйти сама.

Но, по словам Лоуренса, процесс занимал слишком много времени, и друзья не вытерпели, так как вино им хотелось открыть как можно скорее. Логически подумав, они решили, что секрет успеха — усилить огонь. Так бутылка оказалась над газовой плитой.

Друзья нагревали горлышко на среднем огне, ожидая, что ещё чуть-чуть и они уже смогут разливать вино по бокалам. Но всё пошло не по плану.