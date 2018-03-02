«Ждет еще одна операция...» — популярный DJ Smash рассказал о своем состоянии после избиения в клубе

Недавно с DJ Smash, настоящее имя которого Андрей Ширман, случился неприятный инцидент. После стычки с местным депутатом в одном из пермских ночных клубов Smash попал в больницу. Проще говоря, его избили. О деталях происшествия читай в конце статьи.
А пока поклонники беспокоятся о состоянии здоровья диджея, спешим сообщить, что ему уже лучше, но он по-прежнему находится в медучреждении, пишет Ofigenno.com.
О последних новостях DJ Smash сам лично информирует на своей странице в Инстаграме: «Друзья! Я иду на поправку семимильными шагами, и вы даже не представляете, как приятно чувствовать, что у тебя не две челюсти, а снова одна».
«Мой больничный продлен пока на три недели, завтра ждет еще одна мини-операция, но всё под полным контролем талантливых врачей, о которых я обязательно расскажу вам позже отдельным постом. Эмоции переполняют, силы копятся, характер твердеет, а следствие идет».
Друзья! Я иду на поправку семимильными шагами и вы даже не представляете как приятно чувствовать что у тебя не две челюсти, а снова одна 😬 Мой больничный продлен пока на три недели, завтра ждет еще одна мини операция, но все под полным контролем талантливых врачей о которых я обязательно расскажу вам позже отдельным постом. Эмоции переполняют, силы копятся , характер твердеет, а следствие идет. О деталях позже, но поверьте, скоро интересные новости не заставят себя ждать!
«Впереди еще три недели стационара и питания через трубочку — чувствую супы, смузи и коктейли будут теперь надолго в моем блэк-листе. Увы, все концерты и выступления на ближайший месяц отменены, но у меня уже столько творческих мыслей, что уверен, новые треки не за горами!»
Хоть диджею и нелегко и он занят лечением, Анрей всё равно не забывает благодарить тех, кто его поддерживает: «Мои друзья и подписчики, спасибо вам за тысячи писем, теплые слова поддержки, вашу любовь и заботу».
«Всё это помогает мне восстанавливаться, чувствовать себя сильным, а главное, понимать, что история не останется без вашего внимания до конца, зло будет наказано и, надеюсь, ни с кем из нас ничего подобного более не случится».
В больнице диджея не забывают проведывать звезды шоу-бизнеса. Среди них Джиган, Глюкоза, Александр Ревва и другие.
«Наглядный пример того, как мои друзья, их внимание, забота помогают прийти в себя и восстановить силы. С первых дней после нападения и до этой минуты. Спасибо им за поддержку, помощь в восстановлении и в контроле уголовного дела на абсолютно разных уровнях. Упырям место в тюрьме, и хорошо, что сейчас это понимают все, четко и с фактами», — благодарит своих коллег DJ Smash.
Теперь о самом инциденте. Его виновниками DJ Smash называет Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича. Он утверждает, что именно они избили его в пермском клубе после того, как он отказался сфотографироваться с ними.
Александр Телепнев — депутат Законодательного собрания Пермского края 2011–2016 годов от «Единой России». Его членство в партии на время следствия приостановлено. Также он обладает титулом мастера спорта по рукопашному бою.
DJ Smash сообщил, что случившееся привело к открытому перелому челюсти. И теперь у него внутри стоит соединяющая пластина, с которой диджей вынужден будет ходить до конца жизни.
Он опубликовал видео со своими обидчиками, снятое в ту самую ночь возле пермского клуба.
«А вот и интересное видео с напавшими на меня Телепневым и Ванкевичем! Сразу прошу прощения за нецензурную лексику в видео, которое снято у клуба "Дом культуры" и на котором видно, как через несколько минут после драки сильно нервный Телепнев пытается что-то решать с полицией», — пишет DJ Smash.
«Он явно переживает и готовит свою лживую версию. Был бы мужиком — сознался. Но на следующем видео появляются еще и другие вопросы к этой паре. Спасибо девчонкам за видосы и всем кто мне присылает материалы на этих петухов», — добавляет он.
Сам Телепнев также прокомментировал видеоролик порталу 59.ru: «На видео с улицы действительно снят я. На них видно, что полиция стоит рядом, но не интересуется мной. Тогда полиция забрала тех, кто участвовал в драке. Ко мне претензий не было».
Телепнев также утверждает, что в драке участвовал не он, а люди гораздо более высокопоставленные с «более известными фамилиями», которые решили остаться в тени, свалив вину на свидетелей. Шум вокруг этой истории доставляет экс-депутату немало неудобств, поэтому он собирается подать в суд на другую сторону конфликта за клевету.
Как ты считаешь, кто тут прав, а кто виноват? Можно ли об этом уже говорить с точностью? Пиши в комментариях.