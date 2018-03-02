«Ждет еще одна операция...» — популярный DJ Smash рассказал о своем состоянии после избиения в клубе

А пока поклонники беспокоятся о состоянии здоровья диджея, спешим сообщить, что ему уже лучше, но он по-прежнему находится в медучреждении, пишет Ofigenno.com.

О последних новостях DJ Smash сам лично информирует на своей странице в Инстаграме: «Друзья! Я иду на поправку семимильными шагами, и вы даже не представляете, как приятно чувствовать, что у тебя не две челюсти, а снова одна».

«Мой больничный продлен пока на три недели, завтра ждет еще одна мини-операция, но всё под полным контролем талантливых врачей, о которых я обязательно расскажу вам позже отдельным постом. Эмоции переполняют, силы копятся, характер твердеет, а следствие идет».

«Впереди еще три недели стационара и питания через трубочку — чувствую супы, смузи и коктейли будут теперь надолго в моем блэк-листе. Увы, все концерты и выступления на ближайший месяц отменены, но у меня уже столько творческих мыслей, что уверен, новые треки не за горами!»

Хоть диджею и нелегко и он занят лечением, Анрей всё равно не забывает благодарить тех, кто его поддерживает: «Мои друзья и подписчики, спасибо вам за тысячи писем, теплые слова поддержки, вашу любовь и заботу».

«Всё это помогает мне восстанавливаться, чувствовать себя сильным, а главное, понимать, что история не останется без вашего внимания до конца, зло будет наказано и, надеюсь, ни с кем из нас ничего подобного более не случится».

В больнице диджея не забывают проведывать звезды шоу-бизнеса. Среди них Джиган, Глюкоза, Александр Ревва и другие.

«Наглядный пример того, как мои друзья, их внимание, забота помогают прийти в себя и восстановить силы. С первых дней после нападения и до этой минуты. Спасибо им за поддержку, помощь в восстановлении и в контроле уголовного дела на абсолютно разных уровнях. Упырям место в тюрьме, и хорошо, что сейчас это понимают все, четко и с фактами», — благодарит своих коллег DJ Smash.