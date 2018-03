Продюсер Эми Уайнхаус опубликовал ранее не издававшуюся песню, которую певица записала в 17 лет

2. Второй альбом Back to Black принес Уайнхаус 6 номинаций «Грэмми». В 5-ти она одержала победу: «Лучший новый исполнитель», «Лучший поп-альбом», «Песня года», «Запись года» и «Лучшее женское исполнение поп-песни» за трек Rehab. За это достижение девушка попала в Книгу рекордов Гиннеса.

3. В августе 2011 года Back to Black признали самым успешным британским альбомом XXI века.

Совсем недавно британский музыкальный продюсер Джил Кэнг выложил в Сеть ранее не издававшуюся демозапись песни My Own Way. Кэнг написал ее вместе с композитором Джеймсом МакМилланом в сентябре 2001 года.