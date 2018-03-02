Продюсер Эми Уайнхаус опубликовал ранее не издававшуюся песню, которую певица записала в 17 лет

Ее легендарный голос контральто доводил публику до экстаза. Эми была вокалистом-самоучкой и сама освоила сложную технику исполнения композиций в стиле джаз, соул и R&B.

Она пришла в шоу-бизнес в совсем юном возрасте. Ее звезда вспыхнула ярко и так же быстро ушла с небосвода.

За 10 лет музыкальной деятельности она сделала немало. Вот что следует знать о достижениях Эми Уайнхаус.

1. Первый альбом Frank, названный в честь любимого исполнителя девушки, Фрэнка Синатры, был номинирован на премию Mercury Prize.

2. Второй альбом Back to Black принес Уайнхаус 6 номинаций «Грэмми». В 5-ти она одержала победу: «Лучший новый исполнитель», «Лучший поп-альбом», «Песня года», «Запись года» и «Лучшее женское исполнение поп-песни» за трек Rehab. За это достижение девушка попала в Книгу рекордов Гиннеса.

3. В августе 2011 года Back to Black признали самым успешным британским альбомом XXI века.

Совсем недавно британский музыкальный продюсер Джил Кэнг выложил в Сеть ранее не издававшуюся демозапись песни My Own Way. Кэнг написал ее вместе с композитором Джеймсом МакМилланом в сентябре 2001 года.

Кэнг рассказал, что демо сделали на прослушивании 17-летней Уайнхаус перед руководством британско-ямайского лейбла Island Records. Он вспоминает, что девушка пришла на прослушивание в джинсах с надписью «Синатра — Бог», сделанной черным маркером на заднице.

«Это было весьма тяжкое время для британской поп-музыки. Нам приходилось работать со множеством посредственных бойз-бендов и девичьих групп. Пришла Эми, открыла рот и просто сразила нас наповал».

Девушка безупречно записала песню с третьей попытки. Кэнг добавил: «Мы пообщались, и оказалось, что ей нравится всё то же, что и нам. Мы болтали о регги, ска, девичьих группах 60-х. Когда ты пишешь кого-то день или два, очень важно быстро получить правильное звучание. И Эми схватывала всё на лету».

«Эта запись долго не давала мне покоя. Я вновь наткнулся на нее на прошлой неделе и решил выложить в Yotube, чтобы люди могли ее услышать», — добавил продюсер.

Певицу погубили нездоровые пристрастия к выпивке и наркотикам. Эми умерла 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет. Причиной смерти стала алкогольная интоксикация.

Уайнхаус работала над новым альбомом на студии Universal, но после ее смерти все демозаписи были уничтожены.

Благодаря Уайнхаус британская и соул-музыка стали невероятно популярными. Ее эпатажные образы вдохновили Карла Лагерфельда на создание нескольких модных коллекций.