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  • Самая горячая пара президентского приема! Танель Тальве пришел на президентский прием с шестовой акробаткой

Самая горячая пара президентского приема! Танель Тальве пришел на президентский прием с шестовой акробаткой

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Диана Гусейнова и Танель Тальве

ФОТО: Raigo Pajula / Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

На прошлой неделе по случаю 100-летия Эстонской Республики в Эстонском Национальном Музее в Тарту прошел президентский прием, куда было приглашено 1500 гостей. 

Эстонский журналист Танель Тальве пришел вместе со спутницей Дианой Гусейновой, пишет журнал Kroonika. 

Женщина является членом правления фирмы Pole Addicted OÜ, занимающейся танцами на пилоне. А в 2014 году Диану можно было увидеть в конкурсе танцовщиц на пилоне «Miss Pole Dance 2014».

Читайте статью целиком на сайте Kroonika.

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