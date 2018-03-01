Участник «Дома-2» требует, чтобы жена увеличила грудь

Сейчас же Валерий заявляет, что всегда мечтал о том, чтобы у его избранницы была большая грудь. Поэтому он решил исправить природные данные Таты и преподнёс подарок — вручил сертификат на услуги пластического хирурга. Вскоре после всех необходимых анализов молодая мама ляжет под нож врача, пишет Life.ru.

"Когда был подростком, сходил с ума от пышной груди. Теперь такая будет у моей жены! Я счастлив", — признался Блюменкранц в разговоре с журналистами.

Сама участница "Дома-2" надеется, что избежит осложнений и непредсказуемой реакции организма.