Участник «Дома-2» требует, чтобы жена увеличила грудь

В июле прошлого года у пары участников реалити-шоу "Дом-2" Таты и Валерия Блюменкранцев родилась дочь Беатриса.
Сейчас же Валерий заявляет, что всегда мечтал о том, чтобы у его избранницы была большая грудь. Поэтому он решил исправить природные данные Таты и преподнёс подарок — вручил сертификат на услуги пластического хирурга. Вскоре после всех необходимых анализов молодая мама ляжет под нож врача, пишет Life.ru.
"Когда был подростком, сходил с ума от пышной груди. Теперь такая будет у моей жены! Я счастлив", — признался Блюменкранц в разговоре с журналистами.
Сама участница "Дома-2" надеется, что избежит осложнений и непредсказуемой реакции организма.
"После операции мужу придётся нянчить, кормить и успокаивать сразу двух малышек. Но главное — результат. После родов я стала немного смущаться своих форм. Хоть Валера и говорит, что для него я самая красивая и желанная, понимаю, что грудь нужно немного подкорректировать", — рассказала молодая мама.