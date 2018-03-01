Актер Валерий Гаркалин находится в экстренной реанимации почти две недели

По словам сотрудников НИИ им. Склифософского, состояние здоровья известного российского актера Валерия Гаркалина все еще остается тяжелым.

«Экстренная реанимация, состояние тяжелое, температура вечером 37, утром 36,8», - уточнили медики.

Ранее TopNews писал о том, что Народный артист России попал в больницу с воспалением легких. Ему стало плохо во время гастролей со спектаклем «Страсть Аполлона», где звезда «Ширли-Мырли» играет главную роль.