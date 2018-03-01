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Актер Валерий Гаркалин находится в экстренной реанимации почти две недели

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ФОТО: Iliya Pitalev/RIA Novosti

Артист уже почти две недели находится в экстренной реанимации.

По словам сотрудников НИИ им. Склифософского, состояние здоровья известного российского актера Валерия Гаркалина все еще остается тяжелым.

«Экстренная реанимация, состояние тяжелое, температура вечером 37, утром 36,8», - уточнили медики.

Ранее TopNews писал о том, что Народный артист России попал в больницу с воспалением легких. Ему стало плохо во время гастролей со спектаклем «Страсть Аполлона», где звезда «Ширли-Мырли» играет главную роль.

Как пишет «КП», состояние здоровья 63-летнего Валерия Гаркалина остается тяжелым уже две недели - он находится в отделении экстренной реанимации с 16 февраля.

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