Оксана Пушкина вступилась за Собчак в скандале с «выжившим из ума» Жириновским

Российские знаменитости и общественность обсуждают вчерашний инцидент в программе Соловьева на телеканала «Россия-1», где Владимир Жириновский обзывал Ксению Собчак ужасными словами, журналист долго терпела это хамство, но потом не сдержалась и облила Жириновского водой.
«Бл*дь последняя», - одно из нецензурных выражений Жириновского в адрес Собчак.
Этот выпуск прокомментировала Оксана Пушкина.
«#жириновский #собчак Это - за гранью... Теперь вам, девочки, девушки, женщины понятно, в каком мире мы живем??? И на этого старого, несчастного, вышедшего из ума НЕмужчины нет управы??? Позор! #женскийвзгляд #ЖенщиныВместе» - написала Оксана Пушкина.
#жириновский #собчак Это-за гранью... Теперь вам, девочки, девушки, женщины понятно, в каком мире мы живем??? И на этого старого, несчастного,вышедшего из ума НЕмужчины нет управы??? Позор! #женскийвзгляд #ЖенщиныВместе ✊🏻 pic.twitter.com/3dwDzZHpC1— Оксана Пушкина (@OPushkina) 28 февраля 2018 г.