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  • Оксана Пушкина вступилась за Собчак в скандале с «выжившим из ума» Жириновским

Оксана Пушкина вступилась за Собчак в скандале с «выжившим из ума» Жириновским

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Ксения Собчак

ФОТО: My Hitts

Российские знаменитости и общественность обсуждают вчерашний инцидент в программе Соловьева на телеканала «Россия-1», где Владимир Жириновский обзывал Ксению Собчак ужасными словами, журналист долго терпела это хамство, но потом не сдержалась и облила Жириновского водой. 

«Бл*дь последняя», - одно из нецензурных выражений Жириновского в адрес Собчак. 

Этот выпуск прокомментировала Оксана Пушкина. 

«#жириновский #собчак Это - за гранью... Теперь вам, девочки, девушки, женщины понятно, в каком мире мы живем??? И на этого старого, несчастного, вышедшего из ума НЕмужчины нет управы??? Позор! #женскийвзгляд #ЖенщиныВместе» - написала Оксана Пушкина. 

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