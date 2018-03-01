Оксана Пушкина вступилась за Собчак в скандале с «выжившим из ума» Жириновским

«#жириновский #собчак Это - за гранью... Теперь вам, девочки, девушки, женщины понятно, в каком мире мы живем??? И на этого старого, несчастного, вышедшего из ума НЕмужчины нет управы??? Позор! #женскийвзгляд #ЖенщиныВместе» - написала Оксана Пушкина.