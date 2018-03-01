Журналистам удалось выяснить, чем занимается и какую фамилию носит Людмила Путина

Однако, долго они не горевали. Каждый занимался своей жизнью. Год назад “Собеседник” провел расследование, по результатам которого выяснил, что Людмила сменила фамилию на Очеретную. Все сразу же подумали, что бывшая супруга Владимира Путина снова вышла замуж, пишет Pure-t.ru.

СМИ сообщают, что новым возлюбленным Людмилы стал Артур Очеретный, который является председателем правления Центра развития межличностных коммуникаций. В распоряжении СМИ оказались фото Людмилы Путиной с новым избранником.

Журналисты серьёзно подошли к расследованию и обнаружили несколько фактов. Изучили документы, в которых были прописаны операции с недвижимостью Людмилы.

Оказывается, в начал 1995 года Владимир и Людмила купили квартиру площадью 139 кв.м на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В 1998 году супруги переехали в Москву и переоформили документы на имущество на тёщу Владимира Путина, Екатерину Шкребневу.

В 2015 году квартира перешла по наследству к сестре Людмилы Путиной Ольге Цомаевой. Позже квартиру выкупила Людмила Александровна Очеретная. В документах из Росреестра можно увидеть, что дата рождения совпадает с датой Людмилы.

Обладательница получила паспорт на новую фамилию два года назад в Управлении Федеральной миграционной службы по городу Москва.

Журналисты атаковали Артура Очеретного и прямо задали вопрос касаемо Людмилы Путиной. Мужчина растерялся, весь покраснел и ничего не ответил.

Людмила Путина не любит появляться на публике. После развода она посетила только одно мероприятие в апреле 2014 года. Ей выпала честь, выступать на ежегодной церемонии вручения Горьковской литературной премии. Примечательно, что именно издательский дом “Литературная учеба” – дочерняя компания Центра развития межличностных коммуникаций (ЦРМК) учредила данную премию.

Самое интересное, что обе структуры находятся во власти Артура Очеретного. Возможно с 2014 года у него начался роман с Людмилой Путиной.

ФОТО: pure-t.ru

Оказывается, Артур младше Людмилы на 20 лет. Недавно бывшей жене президента исполнилось 60.

У Артура от предыдущего брака есть сын. В мальчике он души не чает. У Людмилы две взрослые дочери Мария и Екатерина.

Очеретный активно ведёт свой профиль в Facebook. Часто размещает фотографии с различных мероприятий. Один снимок он подписал “Моей нра”.

А также влюблённых вместе видели в аэропорте Лондона. Люди сразу узнали, что перед ними Людмила Путина с новым молодым кавалером.

Один из корреспондентов поделился информацией, так как видел пару сам в лондонском аэропорте. Людмила вместе с Артуром прилетели рейсом “Москва-Лондон”.