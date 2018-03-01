Шакира заплатила 20 миллионов евро испанским властям, чтобы избежать тюрьмы

Знаменитая певица Шакира заплатила штраф в размере €20,5 млн за неуплаченные налоги с момента проживания ее в Барселоне. Налоговая инспекция Испании обнаружила у певицы неуплату с 2011 по 2014 год, за что исполнительница могла сесть в тюрьму, пишет Life со ссылкой на Daily Mail.

Оказалось, что с 2011 года певица закрутила роман с футболистом «Барселоны» Жераром Пике, но на учёт в налоговую инспекцию встала лишь спустя четыре года. По мнению налоговой службы, Шакира регулярно проживала в Барселоне и уже тогда должна была объявить себя гражданином Испании и уплачивать налоги с доходов, полученных как внутри страны, так и за её пределами.

Певица намерена подать апелляцию и оспорить требования властей заплатить штраф за указанные годы. По её словам, в период с 2012 по 2015 год она провела в Испании в общей сложности не более 183-х дней.