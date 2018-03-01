Садальский сообщил о смерти Васильевой

"Не стало Ларисы Васильевой, русской поэтессы и прозаика. В свое время ее книгами "Кремлевские жены" и "Дети Кремля" зачитывались все. Это были бестселлеры, с них и начался этот жгучий интерес СМИ к подробностям личной жизни избранников, живущих по ту сторону красной зубчатой стены", – написал Станислав Садальский на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал".

По его словам, нынешним представителям СМИ до Васильевой – как до кремлевской звезды. "Лариса дружила со многими своими героями, ее истории были из первых уст. Говорила всегда смело и честно, иногда даже чересчур рискованно для тех лет…" – отметил актер.

В заключение Станислав опубликовал стихотворение поэтессы: "Да не сойдутся берега у бешеной реки./ Да не возьмет тебя тоска в железные тиски./ Да не обманет верный друг, останется стеной./ Да не сведет любимый рук не за твоей спиной./ Да доживут отец и мать и до твоих седин./ Да верно будет понимать твои заботы сын./ Да ты сама, не оступясь, по жердочке пройдешь,/ Да никогда в сплошную грязь лицом не упадешь./ Да не упрячешь за душой постыдного гроша./ Да не опутается ржой летящая душа./ Да не померкнет свет зарниц, а в них – твой четкий след./ Да не затихнет в песнях птиц последний твой привет".