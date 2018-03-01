Виторган ответил Жириновскому за оскорбления Собчак во время дебатов

Супруг российской телеведущей и кандидата в президенты России Ксении Собчак Максим Виторган заявил, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский является "больным человеком".

"Слушайте, ну он старый м***к, как я могу на него реагировать?" - поинтересовался актер в интервью радиостанции "Говорит Москва". В беседе с журналистами он назвал политика "больным человеком", который "отрабатывает свой хлеб из года в год".

По словам Виторгана, любой, кто видит Жириновского не в кадре, относится к нему "с жалостью, которой достоин больной человек".

Напомним, в последний день зимы в прямом эфире канала "Россия 1" Владимир Жириновский грубо оскорблял Ксению Собчак с использованием нецензурной лексики. Блондинка решила остудить его пыл, вылив на политика стакан воды. Вмешавшийся в происходящее ведущий Владимир Соловьев прикрикнул на Жириновского.

Сама Ксения Собчак позднее рассказала в своем Instagram о том, что находится "под ярким впечатлением" от того эфира. "Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее", - отметила она, добавив, что с момента появления лидера ЛДПР в политике в 1990-х годах не произошло "ничего нового".

В свою очередь, в пресс-службе Либерально-демократической партии назвали поступок Собчак "историческим плагиатом". "Провокаторша с богатым опытом разборок на "лобном месте" не угомонилась и плеснула водой в затылок лидеру ЛДПР. Нужно отметить, что даже такой исторический плагиат оказался жалкой подделкой и пародией", - сказали представители партии.