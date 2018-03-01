Умер исполнитель главной роли сериала «Богатые тоже плачут»

Представители ассоциации выразили свои соболезнования родным и близким актера. Причина его смерти, а также место похорон пока не уточняются, передают TopNews.

По некоторым данным, с 2015 года Рохелио Герра страдал болезнью Альцгеймера, а в 2017 году он перенес инсульт.