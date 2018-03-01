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Умер исполнитель главной роли сериала «Богатые тоже плачут»

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ФОТО: Elcomercio

 

Известный благодаря главной роли в культовом сериале «Богатые тоже плачут» мексиканский актер Рохелио Герра ушел из жизни на 82-м году. Печальная новость сообщается в Twitter Национальной ассоциации исполнителей Мексики.

Представители ассоциации выразили свои соболезнования родным и близким актера. Причина его смерти, а также место похорон пока не уточняются, передают TopNews.

По некоторым данным, с 2015 года Рохелио Герра страдал болезнью Альцгеймера, а в 2017 году он перенес инсульт.

Сериал «Богатые тоже плачут» стал вторым латиноамериканским проектом, который был показан в СССР. До этого советским зрителям показали лишь теленовеллу «Рабыня Изаура». В мексиканском сериале Рохелио Герра исполнил главную роль Луиса Альберто Сальватьерры.

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