Умер исполнитель главной роли сериала «Богатые тоже плачут»
1 марта 2018 г., 11:18
Известный благодаря главной роли в культовом сериале «Богатые тоже плачут» мексиканский актер Рохелио Герра ушел из жизни на 82-м году. Печальная новость сообщается в Twitter Национальной ассоциации исполнителей Мексики.
Представители ассоциации выразили свои соболезнования родным и близким актера. Причина его смерти, а также место похорон пока не уточняются, передают TopNews.
По некоторым данным, с 2015 года Рохелио Герра страдал болезнью Альцгеймера, а в 2017 году он перенес инсульт.
Сериал «Богатые тоже плачут» стал вторым латиноамериканским проектом, который был показан в СССР. До этого советским зрителям показали лишь теленовеллу «Рабыня Изаура». В мексиканском сериале Рохелио Герра исполнил главную роль Луиса Альберто Сальватьерры.