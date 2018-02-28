Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании

Молодая актриса и певица из Азербайджана Фатима Абаскулиева пришла в студию к Андрею Малахову на программу «Прямой эфир» канала «Россия 1» и заявила о том, что она подверглась домогательствам со стороны известного режиссера Марка Розовского, пишет TopNews.

Девушка рассказала, что в 19 лет она уехала из Азербайджана в Москву и поступила в ГИТИС, где попала в мастерскую Розовского. Однажды режиссер подошел к ней и сказал, что хочет поговорить о ее карьере, причем сделать это Розовский намеревался не в театре.

«Я приехала по указанному адресу и последовала за ним. Мы стали спускаться вниз, это было подвальное помещение. Он начал говорить, какая я замечательная и что должен меня почувствовать», - призналась девушка.

Затем, по ее словам, режиссер привел ее в комнату, где находилась большая кровать, после чего она вступила в интимную связь с Розовским. «Я не поняла, как начала слетать моя одежда. Не поняла, как очутилась голой и использованной», - вспоминает Абаскулиева.

После случившегося Марк Розовский заявил, что Фатиме нужно держать язык за зубами, а если он захочет новых встреч - ей следует быть готовой и к этому. Однако девушка решила забыть о произошедшем и старалась не попадаться на глаза режиссеру, но спустя некоторое время он сам вышел на связь. Тогда же состоялась их вторая и, как утверждает гостья программы, последняя встреча.

«Я его боялась и не могла ему ничего сказать», - призналась она.

Выяснилось, что слухи о домогательствах со стороны художественного театра «У Никитских ворот» ходили уже давно, о чем рассказал певец Дмитрий Нестеров, а Фатима в ходе беседы заявила, что Розовский постоянно домогается своих студенток, говорит о сауне и о групповом сексе.

«И не только говорит, но и делает. Марк Григорьевич, пришло возмездие....Вы склоняете своих студенток и актрис театра к сексуальному рабству», - заявила девушка перед телекамерой.

Присутствовавшая в студии актриса Екатерина Кмит, ранее работавшая с Розовским, также отметила, что стала жертвой домогательств со стороны режиссера. Она расскакзала, что однажды он предложил ей лечь с ним в кровать, а на следующий день заявил, что ждет ее. «Это говорит о его поведении в театре. Весь театр это прекрасно знал», - сказала она.

Сам режиссер на прямой вопрос журналистов категорически отверг обвинения в свой адрес, назвав их «бредом сивой кобылы».