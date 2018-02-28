Никому не говорите: экстрасенсы рассказали, чем нельзя делиться

Немногие знают, что мы сами способны полностью разрушить свою жизнь. Говоря другим вещи, которые должны оставаться нашей личной тайной, мы можем отогнать от себя удачу и навлечь беду, пишет Daylihoro.
Практики и экстрасенсы называют несколько вещей, о которых следует молчать в любой ситуации.
Любовные отношения. Семейные и романтические отношения должны оставаться между двумя людьми. В наше время обсуждение семейных проблем и поведения супруга с подружками не считается чем-то зазорным. Мужчины тоже часто не прочь обсудить характер жены или подруги в мужской компании. Однако не все понимают, что, рассказывая о своих отношениях, мы разрушаем общую, интимную энергетику пары.
Создание семьи и все, что происходит в ней — тайна, и даже в моменты разногласий и ссор не следует искать утешения в словах друзей. Речь не идет о ситуациях, когда вам угрожает реальная опасность или вы задумываетесь о разводе, но если у вас все в порядке, то не следует обсуждать свою личную жизнь ни с кем, кроме вашего партнера.
Здоровье и болезни. Одна из излюбленных тем для разговора — многочисленные болезни и лечебные тонкости. Эта тема кажется важной, вызывает интерес и сочувствие, но при этом очень быстро лишает вас необходимой энергии и сил. Желтая чакра, отвечающая за волю и способность самостоятельно справляться с трудностями, начинает истощаться: энергия, необходимая для восстановления, бесполезно расходуется в процессе жалоб на свое здоровье.
Чтобы жизненные силы не уходили впустую, не следует обсуждать все тонкости своей болезни с людьми, которые не способны вам помочь. Обращение за помощью — совсем другое дело: эта цель требует откровенности и желания вернуть здоровое состояние.
Долговые обязательства и денежная прибыль. Вопрос «сколько вы зарабатываете?» недаром считается одним из самых бестактных. На уровне энергетики своеобразное табу на обсуждение своего финансового положения легко объяснимо. Говоря о своих доходах, расходах и денежных проблемах, вы сами открываете собеседнику свой финансовый канал.
Фактически, ваше материальное благополучие в этот миг находится в руках человека, с которым вы говорите. Такая открытость может стать причиной бессознательного перетягивания денежной энергии: ваша финансовая удача может легко перейти к другому человеку. Экстрасенсы советуют не распространяться о своих доходах и как можно меньше говорить о финансовых проблемах и долгах с людьми, в которых вы не уверены.
Ошибки своих детей. Этот пункт считается особенно важным. Мы часто жалуемся друзьям и родственникам на поведение детей, обсуждаем их ошибки и ожидаем поддержки со стороны своих близких. Это может послужить отдушиной для родителей, но крайне разрушительно влияет на энергетику детей.
Независимо от возраста, дети связаны со своими родителями всю жизнь. Крепче этой энергосвязи не существует, и родительское неверие, разочарование и обида оказывают свое влияние на энергетическое поле ребенка.