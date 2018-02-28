Никому не говорите: экстрасенсы рассказали, чем нельзя делиться

Практики и экстрасенсы называют несколько вещей, о которых следует молчать в любой ситуации.

Любовные отношения. Семейные и романтические отношения должны оставаться между двумя людьми. В наше время обсуждение семейных проблем и поведения супруга с подружками не считается чем-то зазорным. Мужчины тоже часто не прочь обсудить характер жены или подруги в мужской компании. Однако не все понимают, что, рассказывая о своих отношениях, мы разрушаем общую, интимную энергетику пары.

Создание семьи и все, что происходит в ней — тайна, и даже в моменты разногласий и ссор не следует искать утешения в словах друзей. Речь не идет о ситуациях, когда вам угрожает реальная опасность или вы задумываетесь о разводе, но если у вас все в порядке, то не следует обсуждать свою личную жизнь ни с кем, кроме вашего партнера.

Здоровье и болезни. Одна из излюбленных тем для разговора — многочисленные болезни и лечебные тонкости. Эта тема кажется важной, вызывает интерес и сочувствие, но при этом очень быстро лишает вас необходимой энергии и сил. Желтая чакра, отвечающая за волю и способность самостоятельно справляться с трудностями, начинает истощаться: энергия, необходимая для восстановления, бесполезно расходуется в процессе жалоб на свое здоровье.

Чтобы жизненные силы не уходили впустую, не следует обсуждать все тонкости своей болезни с людьми, которые не способны вам помочь. Обращение за помощью — совсем другое дело: эта цель требует откровенности и желания вернуть здоровое состояние.

Долговые обязательства и денежная прибыль. Вопрос «сколько вы зарабатываете?» недаром считается одним из самых бестактных. На уровне энергетики своеобразное табу на обсуждение своего финансового положения легко объяснимо. Говоря о своих доходах, расходах и денежных проблемах, вы сами открываете собеседнику свой финансовый канал.

Фактически, ваше материальное благополучие в этот миг находится в руках человека, с которым вы говорите. Такая открытость может стать причиной бессознательного перетягивания денежной энергии: ваша финансовая удача может легко перейти к другому человеку. Экстрасенсы советуют не распространяться о своих доходах и как можно меньше говорить о финансовых проблемах и долгах с людьми, в которых вы не уверены.

Ошибки своих детей. Этот пункт считается особенно важным. Мы часто жалуемся друзьям и родственникам на поведение детей, обсуждаем их ошибки и ожидаем поддержки со стороны своих близких. Это может послужить отдушиной для родителей, но крайне разрушительно влияет на энергетику детей.