Русская волейболистка признана самой красивой девушкой Олимпиады. Вы согласны?

На прошедшей Олимпиаде пользователи соцсетей со всего мира задавались вопросом, кто эта девушка, пишет Sunnyside Manila.
Оказалось, что эта высокая красивая блондинка – волейболистка из России (рост 182 см).
Алиса Манёнок – прекрасная волейболистка, которая в свободное от спорта время работает моделью.
Спортсменка из России, похожая на куклу Барби или героинь анимэ, помимо спорта, учится в университете по специальности «Связи с общественностью». В 14 лет она уехала из родного города. Спортивные успехи позволили ей вступить в профессиональную волейбольную команду «Приморочка». В социальных сетях ей часто делают комплименты как за ее красоту, так и за спортивные навыки.
Помимо звания «Мисс Россия» девушка также выиграла конкурс красоты «Приморье-2013». В 2016 году представляла Россию в Supermodel International в Нью-Дели, Индии, где заняла первое место.