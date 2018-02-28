среда, 28 февраля 2018 г.
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  • Русская волейболистка признана самой красивой девушкой Олимпиады. Вы согласны?

Русская волейболистка признана самой красивой девушкой Олимпиады. Вы согласны?

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ФОТО: Instagram

На прошедшей Олимпиаде пользователи соцсетей со всего мира задавались вопросом, кто эта девушка, пишет Sunnyside Manila.

Оказалось, что эта высокая красивая блондинка – волейболистка из России (рост 182 см).

Алиса Манёнок – прекрасная волейболистка, которая в свободное от спорта время работает моделью.

Спортсменка из России, похожая на куклу Барби или героинь анимэ, помимо спорта, учится в университете по специальности «Связи с общественностью». В 14 лет она уехала из родного города. Спортивные успехи позволили ей вступить в профессиональную волейбольную команду «Приморочка». В социальных сетях ей часто делают комплименты как за ее красоту, так и за спортивные навыки.

Помимо звания «Мисс Россия» девушка также выиграла конкурс красоты «Приморье-2013». В 2016 году представляла Россию в Supermodel International в Нью-Дели, Индии, где заняла первое место.

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