Русская волейболистка признана самой красивой девушкой Олимпиады. Вы согласны?

Спортсменка из России, похожая на куклу Барби или героинь анимэ, помимо спорта, учится в университете по специальности «Связи с общественностью». В 14 лет она уехала из родного города. Спортивные успехи позволили ей вступить в профессиональную волейбольную команду «Приморочка». В социальных сетях ей часто делают комплименты как за ее красоту, так и за спортивные навыки.