Робби Уильямс признался, что страдает смертельно опасной болезнью

44-летний певец Робби Уильямс в откровенном интервью британской газете The Sun рассказал о своей мучительной битве с психическими расстройствами. По словам звезды, у него в голове находится болезнь, которая хочет убить его. Робби признался, что он находился очень близко от смерти много раз в своей жизни. Кстати, саму жизнь он назвал подобием американских горок и сравнил свое состояние с тем, что переживал Джордж Майкл, который скончался в Рождество 2016 года. Откровенный рассказ Робби Уильямса стал еще одной иллюстрации того факта, что многие знаменитости сталкиваются с тяжелыми депрессиями и другими психическими расстройствами из-за повышенных ожиданий со стороны публики, нереализованных планов и растущего ощущения безысходности.

«К счастью или к несчастью, я следую своим собственным демонам и очень многого не делаю, - рассказал Робби Уильямс. - У меня в голове болезнь, которая хочет меня убить, поэтому я должен охранять сам себя. Проблемы с психикой порой бывают невыносимыми, а иногда они нужны мне для того, чтобы нормально выступать. Но бывают и совершенно счастливые, благословенные периоды, когда все вокруг кажется просто чудесным. У нас с Джорджем Майклом очень похожая жизнь в стиле американских горок, когда от состояния эйфории мы быстро падаем до ощущение полной безысходности. Возможно, именно поэтому мы дружили и смогли сделать неплохую карьеру в качестве сольных певцов после того, как вышли из своих коллективов».