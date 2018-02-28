Дмитрий Шепелев инсценировал попытку самоубийства

Отец Жанны Фриске уверен, что его несостоявшийся зять способен на непонятные поступки: «Помню, Жанна рассказывала, как они отдыхали за границей. Остановились в доме у одной хозяйки. Что-то не понравилось, решили съезжать. Так Шепелев взял и помочился ей в горшок с цветами – такая мелкая пакость», пишут Dni.

Однако по-настоящему скандальная ситуация произошла на поминках Жанны Фриске. По словам отца артистки, Дмитрий Шепелев предпринял попытку самоубийства. «В какой-то момент выскочил на третий этаж, встал в окно, сделал вид, что собирается выпрыгнуть. Все так демонстративно. Сказал: «Мне без нее не жить, я сейчас прыгну!» Его схватили, стащили. Но потом он рассмеялся, сказал: «Чего перепугались? Я что, дурак? Я еще жить буду, и долго!» – цитирует Владимира Фриске сайт "Комсомольская правда".

Он заявил, что Шепелев симулировал. «Гости были в шоке, они все это видели. А после этого инцидента Шепелев анекдоты травил, смеялся, пил, вел себя неадекватно. Показалось, он даже рад, что обрел полную свободу…» – высказал свое мнение отец певицы.

Отметим, что об этой возмутительной истории косвенно рассказали еще несколько недель назад на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Владимир Фриске и подруга Жанны Анна Городжая. Они затронули некое происшествие, которое случилось на поминках певицы. «На поминках поведение Димы было за гранью добра и зла. Честно», – изрекла Анна.