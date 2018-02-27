Жуть! Финалистка Eesti Laul Элина Нечаева побывала на волоске от смерти
27 февраля 2018 г., 23:54
Финалистка конкурса Eesti Laul рассказала в передаче «Ringvaade» об аварии, которая произошла с ней минувшей осенью, и которая могла закончиться трагедией, пишет Elu24 со ссылкой на Menu.
У оперной певицы, которая будет бороться за победу в финале Eesti Laul с песней на итальянском языке La Forza, был диагностирован перелом черепа. По словам Нечаевой, дату несчастного случая теперь можно отмечать как свой второй день рождения. «Всего один миллиметр – и я могла стать парализованной или умереть», –сказала Нечаева в передаче.
Элина рассказала, что долгое время ей пришлось провести в больнице, и что после этого случая она стала по-другому относиться к жизни, стараться приносить как можно больше счастья людям и ценить каждый миг.