Жуть! Финалистка Eesti Laul Элина Нечаева побывала на волоске от смерти

У оперной певицы, которая будет бороться за победу в финале Eesti Laul с песней на итальянском языке La Forza, был диагностирован перелом черепа. По словам Нечаевой, дату несчастного случая теперь можно отмечать как свой второй день рождения. «Всего один миллиметр – и я могла стать парализованной или умереть», –сказала Нечаева в передаче.