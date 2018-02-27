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  • Назван секрет молодости 69-летнего певца Валерия Леонтьева

Назван секрет молодости 69-летнего певца Валерия Леонтьева

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Валерий Леонтьев

ФОТО: Промо

Певец Валерий Леонтьев уже много лет на сцене, скоро артисту исполнится 69 лет. Но он все так же, как и раньше, молод, строен, неотразим и энергичен. В чем секрет его молодости?

Артист считает, что у него есть свой собственный эликсир молодости. Леонтьев заряжается энергией от зрителей. Он днем - спит, а вечером рекомендует слушать музыку и стихи. Кроме того певец любит и умеет отдыхать. И делает это по 2-3 раза в год. В течение месяца артист расслабляется, часто отдыхает в Майами, где он плавает в океане, загорает и чувствует себя очень счастливым, пишет 7d.org.ua.

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