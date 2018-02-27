Назван секрет молодости 69-летнего певца Валерия Леонтьева

Артист считает, что у него есть свой собственный эликсир молодости. Леонтьев заряжается энергией от зрителей. Он днем - спит, а вечером рекомендует слушать музыку и стихи. Кроме того певец любит и умеет отдыхать. И делает это по 2-3 раза в год. В течение месяца артист расслабляется, часто отдыхает в Майами, где он плавает в океане, загорает и чувствует себя очень счастливым, пишет 7d.org.ua.