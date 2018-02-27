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«Еле откачал!»: Леонид Агутин рассказал про самый запоминающийся секс с Варум

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Агутин и Варум.

ФОТО: Pressifoto

Российский эстрадный певец Леонид Агутин в интервью блогеру Юрию Дудю рассказал о «самом офигенном» свидании и сексе, которые у него были с его женой Анжеликой Варум. Запись беседы опубликована на YouTube-канале.

Это произошло после летней вечеринки за городом. По словам Агутина, с Варум они уже год жили вместе. «У нее была такая юбочка черная, узкая, чуть выше колен. Так ей шло это», — вспомнил он.

«Началось все прямо в машине. Мне так потом было неудобно перед водителем, нам обоим было неудобно. Началось все на заднем сиденье, и это было по-настоящему здорово», — рассказал певец.

«Примерно в тот же период времени я решил, что нужно поэкспериментировать в ванной, и чуть свою жену не утопил. Вот это было смешно. Еле откачал, правда. Есть, что вспомнить», — добавил Агутин.

Музыкант также заверил, что никогда не исполнял за супругу ее песни, в частности композицию «Все в твоих руках». «Я сам, когда первый раз услышал, просто опупел. Я не могу свой голос отличить. Если бы я не знал на сто процентов, что я эту песню не пел, то не отличил бы. Это чудо, по-другому не назовешь», — заявил он.

В сентябре 2017-го драм-н-бэйс-музыкант, выступающий под псевдонимом Нейромонах Феофан, продемонстрировал, как при помощи аудиоредактора и понижения звука на четыре полутона можно сделать из вокала Варум голос Агутина, пишет Lenta.

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