среда, 28 февраля 2018 г.
«Обнимайте своих любимых четвероногих друзей, целуйте их, радуйтесь вместе с ними!» Юлия Календа
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Поклонники в шоке! 51-летняя Ирина Салтыкова озадачила песней с нецензурной лексикой

Поклонники в шоке! 51-летняя Ирина Салтыкова озадачила песней с нецензурной лексикой Шнур научил?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ирина Салтыкова

ФОТО: Saltykova.ru

Сегодня самая обаятельная и сексуальная звезда 90-х вновь заставила заговорить о себе.

В новой песне Ирины Салтыковой про женщин легкого поведения звучат неприличные слова. Поклонники неоднозначно отнеслись к новой композиции певицы. Одни отметили, что это очень смелый поп-эксперимент, другие же, напротив, высказались, что не стоило исполнительнице «Серых» и «Голубых глазок» портить себе репутацию.

Мы предлагаем прослушать отрывок новой песни Ирины Салтыковой, пишите свои комментарии.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ