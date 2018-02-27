Поклонники в шоке! 51-летняя Ирина Салтыкова озадачила песней с нецензурной лексикой Шнур научил?
27 февраля 2018 г., 15:38
Сегодня самая обаятельная и сексуальная звезда 90-х вновь заставила заговорить о себе.
В новой песне Ирины Салтыковой про женщин легкого поведения звучат неприличные слова. Поклонники неоднозначно отнеслись к новой композиции певицы. Одни отметили, что это очень смелый поп-эксперимент, другие же, напротив, высказались, что не стоило исполнительнице «Серых» и «Голубых глазок» портить себе репутацию.
Мы предлагаем прослушать отрывок новой песни Ирины Салтыковой, пишите свои комментарии.