Не жизнь, а малина!❤️ Прекрасное воскресное яркое утро. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #песни о любви #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #утро

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Feb 25, 2018 at 2:28am PST