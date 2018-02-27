После несчастья эстонская ведущая прогноза погоды изменилась во внешности

Теперь и сама девушка официально признала в СМИ, что действительно борется с лишними килограммами.

Мадли Вилсар относится к тем женщинам, чей вес начинает колебаться от стресса, поэтому для нее внешний вид очень зависит от эмоционального состояния, лишние килограммы прибавляются от переживаний, и от сильного стресса начинаются проблемы, пишет Elu24 со ссылкой на Buduaar.