После несчастья эстонская ведущая прогноза погоды изменилась во внешности

Зрители передачи Reporter заметили, что ведущая прогноза погоды, бывшая «Мисс Эстония» Мадли Вилсар, резко и сильно изменилась во внешности.
Теперь и сама девушка официально признала в СМИ, что действительно борется с лишними килограммами.
Мадли Вилсар относится к тем женщинам, чей вес начинает колебаться от стресса, поэтому для нее внешний вид очень зависит от эмоционального состояния, лишние килограммы прибавляются от переживаний, и от сильного стресса начинаются проблемы, пишет Elu24 со ссылкой на Buduaar.
«К сожалению, во второй половине прошлого года со мной случилось несчастье, из-за которого я была частично обездвижена, поэтому прибавление лишних килограммов связано и с этим», – рассказала эстонская ведущая прогноза погоды об аварии, в которую она попала в прошлом году.