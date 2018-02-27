Вот какие знаки Зодиака быстро привязываются к людям (иногда молниеносно)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы легко привязываются к тому, кто им нравится. Они испытывают к своему избраннику безграничную любовь и окружают его заботой, пишет Soulpost.ru.

Когда они встречаются с кем-то, им нравится постоянно пробовать что-то новое вместе с партнером, чтобы сблизиться с ним еще больше.

Близнецам не нужно много времени, чтобы увлечься и эмоционально сблизиться с партнером.

Рак (21 июня — 22 июля)

Рак будет держаться за своего избранника, несмотря ни на что. Он очень близок со своими романтическими партнерами, и легко привязывается к ним.

Уже на первом свидании с потенциальным партнером, он, вероятно, уже мысленно планирует связать себя узами брака с ним.

Ему нравятся взаимозависимые отношения, когда и он, и его партнер не могут друг без друга.

Его отношения будут крепкими и любящими, но, если связь разорвется, ему может потребоваться некоторое время, чтобы отойти от болезненного расставания.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева жаждет успешных отношений, поэтому изо всех сил будет работать над ними. Она преданна и внимательна, и следит за тем, чтоб ее партнер вкладывал в их связь столько же усилий, сколько и она.

Когда она привязывается к избраннику, она, прежде всего, желает взаимной любви. Она искренне заботится о своем партнере и стремиться вложить всю себя в отношения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолей любит стабильность в отношениях, он желает видеть рядом надежного партнера. Когда он эмоционально привязывается к кому-либо, он, прежде всего, требует от него внимания.

Например, он желает, чтобы партнер писал ему в течение дня, или хочет проводить больше времени с ним.

Он вкладывает в своего избранника много сил, времени и энергии, и впоследствии ему сложно отпустить его.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы быстро привязываются. Они понимают риск, который приходит с чувством эмоциональной близости с другими, но чувствуют необходимость отдать объекту своей привязанности максимум любви и внимания.

Они любят сближаться с людьми и стремятся укрепить свои связи с ними, предлагая эмоциональную поддержку.