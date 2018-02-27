Гоген Солнцев и его престарелая супруга достали соседей стонами своих любовных утех

Недавно Гоген отправился со своей пожилой спутницей жизни в Доминикану. Хоть свое венчание он и не придавал огласке, но вот фотографии из отпуска скрывать не стал. Артист с супругой отправился в Пуэрто-Плато - это одна из северных провинций Доминиканской Республики. Туристы, которые живут с парой в гостинице на одном этаже, рассказали журналистам, что пожилую супругу Солнцева зовут Екатерина. Оказалось, что Гоген и Екатерина вечерами взасос целовались в лобби-баре, а по ночам своими стонами мешают им спать. Когда путешественники попросили артиста быть потише, он обозвал их плебеями. Им пришлось идти жаловаться на ресепцию, пишет 7d.org.ua.