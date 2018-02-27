В уголовном деле жены Аршавина поставлена точка

Начало года было для семьи Аршавиных непростым, но теперь российский футболист и его супруга могут облегченно вздохнуть. Уголовное дело, возбужденное в отношении Алисы Аршавиной, решили прекратить.

По сообщениям пресс-службы полиции Алма-Аты, «факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения». Представители правоохранительных органов также добавили, что, если казахстанская модель Ольга Семенова, ставшая жертвой в этой непростой истории, не согласна с решением, она может обратиться в суд в частном порядке.