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В уголовном деле жены Аршавина поставлена точка

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Алиса Аршавина

ФОТО: www.instagram.com/alisaarshavina

Еще месяц назад 35-летней Алисе Аршавиной грозило восемь лет тюрьмы, но теперь она может спать спокойно. С жены российского футболиста, угрожавшей его предполагаемой любовнице, сняты обвинения, пишет Woman.

Начало года было для семьи Аршавиных непростым, но теперь российский футболист и его супруга могут облегченно вздохнуть. Уголовное дело, возбужденное в отношении Алисы Аршавиной, решили прекратить.

По сообщениям пресс-службы полиции Алма-Аты, «факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения». Представители правоохранительных органов также добавили, что, если казахстанская модель Ольга Семенова, ставшая жертвой в этой непростой истории, не согласна с решением, она может обратиться в суд в частном порядке.

Напомним, в начале года разразился крупный скандал, участницами которого стали супруга Андрея Аршавина и его предполагаемая любовница. Эмоциональное высказывание жены российского футболиста едва не стоило ей свободы.  

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